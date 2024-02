REGIONALI: CIANCAIONE, “TANTI ABRUZZESI NON HANNO SOLDI PER CURARSI, PRIORITA’ SANITA’ PER TUTTI”

TERAMO – “La Sardegna avrà tutto da guadagnare con la vittoria di Alessandra Todde, donna del Movimento 5 stelle, che ho avuto modo di conoscere, e che ha una vita professionale e politica di primissimo piano. E si conferma la giusta scelta fatta in Abruzzo di trovare una convergenza con il Partito democratico, che è la strada per contrapporsi in modo adeguato al centrodestra, e a dirlo sono i numeri”.

Quando erano ieri in corso gli scrutini del voto in Sardegna, che già davano in vantaggio la candidata del campo largo, questo il commento ad Abruzzoweb di Rosaria Ciancaione, candidata del Movimento 5 stelle nel collegio provinciale di Teramo.

Ciancaione è consigliera comunale di Roseto degli Abruzzi, e alle ultime elezioni è stata candidata sindaco per la coalizione composta dal M5S, Europa Verde e due liste civiche. Alle spalle trent’anni da direttore di ragioneria e da vice segretario generale del Comune di Roseto degli Abruzzi, da dirigente del servizio bilancio della Regione Abruzzo e poi dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, Area Vasta 2.

Tiene a sottolineare Ciancaione: “il campo largo presuppone però una condivisione reale dei programmi e delle idee, come avvenuto anche in Abruzzo, ed è questa la strada per riprendere in mano una regione lasciata in questi cinque anni ad un presidente, Marco Marsilio, che evidentemente non conosceva la nostra realtà e i nostri territori, e risultati si vedono, in particolare nella sanità allo sbando, e la priorità sarà dunque per noi quella di restituire risorse alla sanità pubblica, accessibile a tutti, Perché oggi c’è una fetta importante della popolazione che deve rinunciare alle cure”.

C’è poi un tema caro e pentastellati quello dell’ambiente: “il centrodestra è andato nella direzione opposta che ci si aspetterebbe in quella che è la regione verde d’Europa. Grida vendetta il colpo di mano che ha sostanzialmente azzerato la riserva naturale del Borsacchio”.