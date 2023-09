REGIONALI: CONFERENZA STAMPA CANDIDATO PRESIDENTE ABRUZZO INSIEME LUCIANO D’AMICO, LA DIRETTA

L’AQUILA – Oggi alle 10.30 conferenza stampa del candidato presidente della Regione alle elezioni di marzo, Luciano D’Amico, al Museo delle Genti d’Abruzzo.

Abruzzoweb segue in diretta l’evento.

Il 63enne nato a Torricella Peligna, in provincia di Chieti, docente di Economia aziendale ed ex rettore al’Università di Teramo ed ex presidente della Tua, la società regionale del trasporto pubblico è sostenuto dalla coalizione di Abruzzo insieme, composta da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Italia viva che correrà insieme a Socialisti e + Europa, e ancora Demos, Sinistra Italiana, Articolo uno ed Europa verde, e i civici di Polis.

Dovrà sfidare il candidato del centrodestra, il presidente uscente Marco Marsilio di Fratelli d’Italia.

Fuori dalla coalizione, almeno per ora la sola Azione, del segretario regionale e deputato Cesare Sottanelli che si è chiuso in silenzio stampa, dopo aver spaccato il fronte cercando di imporre come candidato, di tutta la coalizione, l’ex parlamentare e consigliere regionale Carlo Costantini.