REGIONALI: CONTE A L’AQUILA, “IN ABRUZZO ALLEATI MA CON NOSTRA IDENTITA’ CHE NESSUNO CI TOGLIE”

L’AQUILA – “Sull’alleanza in Abruzzo con Azione oltre che con il Partito democratico, la nostra identità non ce la può togliere nessuno, è scritta nel nostro DNA. Noi siamo in politica non per la velleità di assumere posti di comando ma per cambiare il Paese e siamo totalmente concentrati sugli obiettivi, nessuno potrà toglierci questa vocazione che è naturale”.

Lo ha detto il leader del movimento cinque, Giuseppe Conte, in visita all’Aquila per la campagna elettorale per le elezioni regionali abruzzesi del 10 marzo prossimo nell’affrontare il tema del voto in Sardegna.

Conte ha poi ribadito che “il Movimento cinque stelle sta facendo un lungo lavoro che non è un lavoro breve e che si esaurisce in poco tempo di ricostruzione e radicamento sui territori, addirittura siamo arrivati a 260 gruppi territoriali, c’è tanto entusiasmo, ci sono tanti nuovi ingressi di persone che vogliono interpretare la buona politica, che nasce dal territorio, dal contatto con le persone, per cercare di risolvere tutti i problemi che poi diventano sempre grandi”.