REGIONALI: CONTE (M5S) A CHIETI, “SANITA’ DISASTRATA IN ABRUZZO SERVE UNA SVOLTA”

CHIETI – “Purtroppo la sanità è un tema fortissimo in Abruzzo, ma ormai fortissimo in tutta Italia, dove più dove meno. Qui mi dicono che per una colonscopia la media è quasi 450 giorni l’anno, da un’altra parte 500, da un’altra parte 300 giorni. Oggi abbiamo migliaia di cittadini abruzzesi che vanno a curarsi fuori, è una sanità disastrata, noi lo stiamo dicendo e per questo che dovevamo trarre lezioni dalla pandemia”.

Lo ha detto oggi a Chieti il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, impegnato in un evento elettorale, e che ha in incontrato una donna che ha difficoltà a reperire un farmaco salva vita. “E purtroppo però la sanità è in mano ai presidenti delle regioni, l’80 per cento del bilancio della sanità è gestito dalle Regioni – ha aggiunto Conte. Ecco perché queste elezioni regionali sono importantissime anche per dare una svolta, un segnale vero di attenzione e di concretezza sulla sanità”.