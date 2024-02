REGIONALI: “COSTRUIAMO IL FUTURO SFIDANDO IL PRESENTE”, CONVEGNO PROMOSSO DA TIZIANA DEL BEATO

L’AQUILA – “Costruiamo il futuro sfidando il presente”: è questo il titolo del convegno in programma il primo marzo prossimo alle ore 20 all’hotel Canadian dell’Aquila promosso da Tiziana Del Beato, consigliere comunale e candidata con FdI alle elezioni regionali del prossimo 10 marzo in Abruzzo.

All’evento parteciperanno esponenti del panorama regionale e nazionale di Fratelli d’Italia.

“Abbiamo voluto organizzare questo appuntamento di alto livello politico e culturale – spiega la ricercatrice del Consiglio nazionale delle Ricerche – per fare una prima sintesi sull’andamento di una campagna elettorale molto fitta e piena di contenuti che ha messo in evidenza il buon lavoro portato a termine in cinque anni dalla maggioranza regionale di centrodestra guidata da Marco Marsilio e il grande lavoro che ci aspetta nei prossimi cinque in una condizione di preziosa continuità”.

“Infatti in questa straordinaria campagna elettorale che volge al termine è emerso chiaro un dato: gli abruzzesi vogliono la conferma di Marsilio e della coalizione che per la prima volta nella storia della Regione Abruzzo governerà per il secondo mandato consecutivo al fine di completare l’ambizioso programma che consegnerà definitivamente l’Abruzzo verso il trend di sviluppo delle regioni del Centro Nord”, conclude Tiziana Del Beato.