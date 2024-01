REGIONALI: CRIPPA, “PER LA LEGA RESTANO GLI USCENTI”

ROMA – “Per noi il candidato alla presidenza della regione Sardegna rimane Christian Solinas. Come rimangono gli altri uscenti: Alberto Cirio in Piemonte, Vito Bardi in Basilicata e Marco Marsilio in Abruzzo”.

Lo afferma Andrea Crippa, vicesegretario della Lega interpellato da Affaritaliani.it, intervendo ancora una volta sul tema caldo dei candidati alle regionali, un caso che rischia di spaccare il centrodestra anche in Abruzzo alla vigilia delle elezioni del 10 marzo, soprattutto a causa della difficoltà a trovare una quadra per la Sardegna, situazione che rischia di far saltare gli equilibri anche altre Regioni.

“Al tavolo regionale c’erano liste civiche che tutte insieme hanno molti meno voti di Lega e Partito Sardi d’Azione, uno non vale sempre uno – aggiunge -. La Dc di Gianfranco Rotondi non può valere come la Lega. Questa storia del tavolo regionale che avrebbe scelto Paolo Truzzu ha stancato, uno non può valere uno. I partiti hanno pesi molto diversi tra loro. Sottolineo poi che Giovanni Satta, consigliere regionale di Alleanza Sardegna, ha affermato che sarà sempre nel Centrodestra qualunque sia il candidato senza quindi esprimersi a favore di Truzzu, come dicono invece da FdI”.