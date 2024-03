REGIONALI: CUCCHI, “APPELLO AI NON VOTANTI, DIAMO SEGNALE AI GIOVANI”

LANCIANO – “Ora abbiamo bisogno di dare una svolta, più in generale nel nostro Paese, e in particolare in Abruzzo dove D’Amico può essere una ventata di aria fresca e mi appello all’altissima percentuale di non votanti, quasi il 40%; in particolare sono molti i giovani che non vanno più a votare e chiediamoci il perché. I giovani non credono più nella nostra generazione e in generale nella politica. Diamo loro anche un segnale di speranza”.

Lo ha detto la senatrice Ilaria Cucchi, giunta a Lanciano (Chieti) nel pomeriggio per un evento elettorale a favore della lista Alleanza Verdi Sinistra che appoggia il candidato governatore del centrosinistra Luciano D’Amico alle prossime elezioni regionali del 10 marzo.

“È evidente il fallimento di Marco Marsilio e della sua gestione di questa Regione – ha sottolineato – soprattutto sulla sanità pubblica che pubblica non lo è più affatto e che va in modo inquietante verso la privatizzazione. Sono qui anche con la mia storia che mi porto dietro e che mi ha portato fin qui, con il mio vissuto e i miei valori”.