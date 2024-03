REGIONALI: D’ALFONSO (PD) CONTRO IL CENTRODESTRA, “E’ NEL PANICO E PROMETTE DI TUTTO”

PESCARA – “Il centrodestra abruzzese ricorre a tutti i mezzi possibili e immaginabili in chiave clientelare pur di cercare di riaccattivarsi il favore di un elettorato che, deluso dall’incapacità palmare del presidente della giunta regionale in scadenza – si sta sempre più orientando verso la figura di Luciano D’Amico. Ecco una serie di trovate escogitate nell’ultima settimana secondo il deputato PD Luciano D’Alfonso che fa un elenco.

28 febbraio/1: la Regione dirama l’avviso ai partiti presenti in Consiglio regionale per l’indicazione dei nominativi da inserire nei Consorzi di bonifica, che sono commissariati da 4 anni. Un’azione chiaramente clientelare, di cui non vi è alcuna necessità o urgenza a dieci giorni dalle elezioni, tanto che le opposizioni consiliari hanno risposto rimarcando l’inopportunità di una simile iniziativa a pochi giorni dal voto, chiedendo di lasciare la scelta al nuovo Consiglio regionale e manifestando la propria indisponibilità a fornire i nominativi;

28 febbraio/2: dalla presidenza della Regione parte la lettera di invito per una “visita istituzionale” da fare il 6 marzo al cantiere dell’ex caserma Bucciante di Chieti, dove si sta edificando una cittadella culturale anche grazie ai 4 milioni stanziati dal Masterplan varato dalla giunta regionale di cui sono stato presidente. Trattasi ovviamente di passerella elettorale;

29 febbraio: il dipartimento Agricoltura della Regione pubblica gli avvisi per l’affidamento di sette posizioni di Elevata Qualificazione (capi ufficio). La cosa singolare è che gli incaricati inizieranno dal prossimo mese di luglio, dunque l’ente ha pubblicato gli avvisi ben 5 mesi prima, guarda caso in piena campagna elettorale. Necessità e urgenza? Zero. Tasso di clientelarità? 36.000 (all’incirca gli euro che guadagna annualmente un dipendente in posizione di Elevata Qualificazione);

1 marzo: il centrodestra pubblicizza l’uscita di un bando recante contributi per l’acquisto di impianti autoclave negli edifici residenziali. Guarda caso, anche questo avviso esce a ridosso delle consultazioni elettorali.

2 marzo: l’Agenzia regionale di Protezione civile organizza un “evento formativo” a L’Aquila rivolto alle organizzazioni di volontariato convenzionate con la Regione, suddiviso in una parte teorica e un’altra pratica/esercitativa. L’iniziativa viene presentata dunque come un momento puramente tecnico, ma ecco che nel bel mezzo della giornata spunta il presidente della giunta regionale in scadenza che tiene una concione elettorale.

“Tutto questo fa da contorno alle visite di ministri e sottosegretari che – dopo la cocente sconfitta in Sardegna – sono venuti in massa in Abruzzo per annunciare di tutto e di più”.