REGIONALI, D’ALFONSO: “SONDAGGIO RAFFORZA FIGURA D’AMICO, SFIDUCIA ABRUZZESI VERSO MARSILIO”

PESCARA – “Il sondaggio della società Winpool sulle elezioni regionali del 2024 in Abruzzo ci consegna un dato inconfutabile: tutti coloro che conoscono Luciano D’Amico lo stimano, mentre più della metà di coloro che conoscono Marco Marsilio non ne ha fiducia”.

Lo scrive in una nota il deputato Pd Luciano D’Alfonso in merito ai risultati del sodaggio dai quali emerge un testa a testa tra i due candidati alle elezioni regionali in programma a marzo in Abruzzo.

“Sono convinto che se la partita fosse soltanto tra D’Amico e il presidente in scadenza, non ci sarebbe storia – sottolinea D’Alfonso – vincerebbe il primo per capacità gestionale e attitudine a entrare nel merito delle questioni. La contesa è ancora aperta in ragione delle liste, che risentono ancora del ventosità nazionale, destinata – come già accaduto ad altri – a non durare”.

“Dobbiamo fare in modo che le liste abbiano la stessa forza del candidato presidente. Luciano D’Amico è il grande federatore, è riuscito a mettere in campo un’offerta politica e culturale senza esclusioni, allo scopo di far tornare l’Abruzzo protagonista. Dovunque sia andato ha fatto bene: ha portato l’università di Teramo a livelli di eccellenza e ha saputo risanare Tua guarendo i grandi malati Arpa e Sangritana. Sono sicuro che con lui questa regione metterà le ali”, conclude D’Alfonso.