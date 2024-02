REGIONALI: D’AMICO A SCANNO,”TRATTAMENTO DIFFERENZIATO PER LE AREE MONTANE”

SCANNO – “Sono nato in un paese di montagna, so che significa vivere qui. Noi immaginiamo che l’uguaglianza fra i cittadini non significhi dare la stessa cosa a tutti, ma significhi che, a seconda delle esigenze, il trattamento deve essere differenziato. Ad esempio, non è uguaglianza far pagare le stesse imposte o lo stesso prezzo del metano, del riscaldamento, a Pescara come a Scanno o a Rocca di Cambio. Ora, per essere onesti, non sarà semplice agire sulle imposte che colpiscono il metano per fare un prezzo differenziato perché è un problema nazionale. Ma il problema delle nostre aree interne di montagna è un problema di disuguaglianza delle condizioni”.

Così il candidato per il centrosinistra alle regionali del 10 marzo in Abruzzo, Luciano D’Amico, stamane a Scanno (L’Aquila) in un incontro con i cittadini alla presenza di alcuni candidati. “Quindi, oltre al 118 medicalizzato e agli altri servizi essenziali – ha aggiunto D’Amico – bisogna incentivare anche il servizio del trasporto con il trasporto pubblico locale gratuito perché noi vogliamo che dalle aree interne, di montagna in modo particolare, ci si possa muovere senza dover sostenere l’ennesimo costo. Perché è ovvio che se un servizio è disponibile a Sulmona o a Pescara e uno vive a Scanno perché uno deve pagare anche il biglietto, oltre ad avere il fastidio di andare lì e prendere un servizio?”.