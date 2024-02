REGIONALI: D’AMICO, “IN ABRUZZO LA SITUAZIONE CATASTROFICA HA OBBLIGATO AZIONE E I.V. AD ALLEARSI”

PESCARA – “Una buona parte del merito del fatto che Italia Viva e Azione siano nella mia coalizione è del centro-destra che ha portato l’Abruzzo a queste condizioni molto critiche”.

Lo ha dichiarato Luciano D’Amico, candidato del centro-sinistra alle prossime elezioni per la carica di Presidente della Regione Abruzzo. D’Amico ha risposto a questa e ad altre domande nel corso dell’intervista del giornalista Klaus Davi all’interno del suo web talk su YouTube “KlausCondicio”.

“Elly Schlein? Diciamo che su di lei hanno espresso giudizi imprudentemente. Io credo che i progetti politici abbiano bisogno del loro tempo per potersi manifestare e credo che anche la Schlein, come tutti i leader politici, abbia bisogno del suo tempo per presentare e condividere il suo programma”. “Ad esempio – ha detto ancora D’Amico – quando la Schlein è venuta a sostenere la nostra campagna elettorale ci ha portato molte idee e progetti, quindi semmai io ho la sensazione opposta, una sensazione di eccesso positivo di vitalità”.