REGIONALI: D’AMICO, “PROGRAMMA SCRITTO CON CITTADINI, PRIORITA’ LAVORO, SANITA’ E SOCIALE”

L’AQUILA – “Cittadine e cittadini abruzzesi sono coinvolti già nella fase di scrittura del programma elettorale, un grande processo di ascolto dei problemi e delle proposte, che hanno al centro il lavoro, la sanità e il sociale, la cultura e l’istruzione, un programma necessario per far voltare pagina a questa regione dopo cinque anni di malgoverno del centrodestra”.

Così, all’Auditorium Renzo Piano, Luciano D’Amico, ex rettore dell’università di Teramo docente di economia ed anche ex presidente della tua la società regionale del trasporto pubblico, candidato alla Presidenza della Regione per il Patto per l’Abruzzo, in attesa dell’arrivo di Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito democratico, primo big all’Aquila in vista delle elezioni regionali del 10 marzo, a sostegno di coalizione che vede insieme Partito democratico Movimento 5 stelle, Azione, Abruzzo riformista che vede insieme socialisti più Europa e Italia viva, lista progressista, con sinistra Italiana, Articolo 1, Demos ed Europa Verde, una lista di amministratori promossa da polis 305 del sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, e forse anche una lista del presidente.

D’Amico dovrà vedersela con il presidente uscente Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, a capo della coalizione di centrodestra in cerca del secondo mandato.

“In Abruzzo di lavoro c’è ne è poco e quello che c’è è povero, non possiamo più permetterci di avere salari così bassi, e anche la Regione deve fare la sua parte. Per quanto riguarda la nuova rete ospedaliera manca una idea di specializzazione, e molte cose vanno riviste, soprattutto nell’assistenza territoriale, resta il gigantesco problema delle liste di attesa, della mobilità passiva, della diminuzione delle prestazioni”.