REGIONALI: DANIELE PALUMBI SCENDE IN CAMPO, SABATO EVENTO PRESENTAZIONE CANDIDATURA

TORRICELLA SICURA – Il sindaco di Torricella Sicura (Teramo) Daniele Palumbi, di Forza Italia, scende ufficialmente in campo per le elezioni regionali in programma a marzo in Abruzzo, a sostegno del centrodestra che cerca lo storico secondo mandato con la guida del ricandidato presidente Marco Marsilio.

Il prossimo sabato 2 dicembre, alle 18, presso la sala polifunzionale del nuovo Municipio, a Torricella Sicura, ci sarà la presentazione della candidatura, alla quale prenderà parte anche Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo e presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera.

“È necessaria la partecipazione di tutti noi è importante sin dall’inizio partire bene per raggiungere il nostro obiettivo”, scrive Palumbi in una nota.

A fine convegno in programma un ricco buffet.