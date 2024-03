L’AQUILA – “E’ la conferma del nostro buon governo premiato dagli elettori, contro la qualunque di una coalizione i cui esponenti faticavano anche a salutarsi. E ci sarà ottimo risultato della Lega, Il voto in Sardegna? Ha solo galvanizzato il mondo del centrosinistra. Da Pescara partono due volo per Alghero, possono tornare in Sardegna a raccontare il buongoverno in Abruzzo”,

Così Francesco De Santis, assessore comunale della Lega al Comune dell’Aquila.