REGIONALI: DEL BEATO, “ABRUZZO NON SARA’ SARDEGNA, VERSO SECONDO STORICO MANDATO CENTRODESTRA”

L’AQUILA – “Il risultato delle elezioni in Sardegna non ci spaventa, l’Abruzzo non vivrà sicuramente la stessa situazione. Abbiamo un candidato presidente, l’uscente Marco Marsilio, che sicuramente continuerà a rappresentare degnamente la nostra Regione. Abbiamo fiducia nel risultato della nostra coalizione, lo storico secondo mandato è alle porte”.

Così, in un’intervista ad AbruzzoWeb, Tiziana Del Beato, consigliere comunale dell’Aquila, candidata con Fratelli d’Italia alle regionali del 10 marzo.

“È stata una campagna elettorale movimentata ma sicuramente entusiasmante con tanti appuntamenti partecipati che ci hanno consentito di entrare in contatto ancora di più con il territorio, con le persone che si sono messi veramente a disposizione per confrontarsi con noi, importante anche il supporto fornito dagli amministratori che con puntualità hanno evidenziatole principali criticità da risolvere”.