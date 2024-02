REGIONALI: DEL BEATO, “CONTINUIAMO A COSTRUIRE INSIEME IL FUTURO, NON FERMARE SVILUPPO DELL’ABRUZZO”

L’AQUILA – “In questi ultimi cinque anni abbiamo intrapreso un percorso di crescita che ha portato L’Aquila e l’Abruzzo al centro dell’agenda politica nazionale, abbiamo acceso i riflettori su un territorio troppo spesso dimenticato, contando su una importante sinergia istituzionale tra Governo e Regione grazie alla filiera di Fratelli d’Italia. La grande partecipazione che riscontriamo ad ogni evento è il segno che il lavoro fatto fino ad oggi è stato recepito ed apprezzato dai cittadini che meritano una continuità amministrativa”.

Così Tiziana Del Beato, consigliere comunale dell’Aquila e candidata con FdI alle elezioni regionali del prossimo 10 marzo in Abruzzo, che ieri, nell’ambito dell’evento “Continuiamo a costruire insieme il futuro dell’Abruzzo”, che si è tenuto a Villa Magi, nella frazione aquilana di Pianola, ha incontrato oltre 300 cittadini illustrando i punti principali del programma partendo dal bilancio dell’operato del governo di centrodestra alla guida della Regione.

All’incontro, promosso dalla consigliera comunale Maura Castellani, hanno partecipato, tra gli altri, i senatori di FdI Guido Liris ed Etel Sigismondi, il coordinatore cittadino Michele Malafoglia, il capogruppo in Consiglio comunale Leonardo Scimia, il coordinatore provinciale Claudio Gregori, oltre ai due candidati Tiziana Del Beato ed Alessandro Piccinini.

“È emersa la necessità di continuare questo processo di sviluppo avviato in questi anni, nonostante le criticità di un periodo storico particolarmente complicato in cui affrontiamo le ripercussioni dei difficili anni di pandemia e delle guerre in corso – aggiunge Del Beato – Grazie all’incessante lavoro della Regione a guida Marco Marsilio e alla stretta collaborazione con il Governo targato Giorgia Meloni, che ha già dimostrato in più occasioni il suo attaccamento all’Abruzzo e in particolare all’Aquila, collegio in cui è stata eletta, il futuro dei nostri territori è già tracciato. Non resta che confermare questo trend di crescita, continuando a convincere con i fatti i cittadini che tra due settimane andranno alle urne”.