REGIONALI: DEL BEATO (FDI), “OPPORTUNITA’ E AGEVOLAZIONI PER RICERCATORI, STOP FUGA DEI CERVELLI”

L’AQUILA – “La fuga dei cervelli sta assumendo un aspetto decisamente preoccupante nel nostro territorio, dove stiamo rinunciando a giovani talenti che preferiscono un futuro altrove. Una condizione che contribuisce ad incrementare il fenomeno dello spopolamento, impoverendo il tessuto economico e sociale”.

Così Tiziana Del Beato, ricercatrice e candidata di Fratelli d’Italia alle regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

“Occorre creare opportunità vantaggiose per chi rientra e decide di investire sulla propria terra – osserva Del Beato -, ad esempio agevolando con una tassazione ridotta o con l’ affitto di una casa, stimolare l’offerta coinvolgendo le aziende farmaceutiche e startup”.

“C’è poi un’altra questione che non va sottovalutata, che è quella del reddito – evidenzia – Chi lavora nel mondo della ricerca percepisce salari bassi, a fronte di sforzo e impegno profusi per un’attività alla quale non viene riconosciuto il giusto valore. È per questo che spesso si va all’estero e si scelgono Paesi che offrono migliori opportunità e dove ricercatori e studenti sono messi nelle condizioni di avere vitto e alloggio completo, oltre a una maggiore retribuzione”.

“Dobbiamo invertire questo trend, cominciando dalla nostra regione, dall’importante città universitaria che è L’Aquila, per attrarre giovani e creare un futuro all’altezza del nostro splendido territorio”.