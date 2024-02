REGIONALI: DEL BEATO, “FDI PRIMA FORZA POLITICA, COMBATTERE ASTENSIONISMO PER BENE DEL TERRITORIO”

L’AQUILA – “È un periodo storico importante per il nostro partito, non solo siamo diventati la prima forza politica del Paese ma siamo anche riusciti a portare per la prima volta nella storia una donna a capo del governo, eletta proprio nella nostra circoscrizione. Ora dobbiamo vincere l’astensionismo, convincendo gli elettori sfiduciati a credere nel nostro progetto. All’Aquila possiamo eleggere due consiglieri: io ed Alessandro Piccinini rappresenteremo, con ancora più forza, la nostra città”.

Così Tiziana Del Beato, consigliere comunale dell’Aquila e candidata alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

La riflessione è arrivata nei giorni scorsi con la visita nel capoluogo regionale del deputato e responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, accolto dai senatori Etel Sigismondi e Guido Liris, dal coordinatore provinciale di FdI Claudio Gregori, dal responsabile cittadino Michele Malafoglia, dal capogruppo in Consiglio comunale Leonardo Scimia, consiglieri, amministratori locali, oltre che dai due candidati Del Beato e Piccinini.

“Come ha avuto modo di osservare Donzelli, ora più che mai bisogna vigilare sul partito – dice Del Beato – che in poco tempo è cresciuto in modo esponenziale, anche grazie alla sua classe dirigente. Negli ultimi anni i cambiamenti avviati da Fratelli d’Italia nella nostra regione sono stati fondamentali. Doveroso è ricordare il Patto di sviluppo e coesione (FSC) firmato il 7 febbraio scorso tra la premier Giorgia Meloni e il nostro presidente Marco Marsilio, e sono fiduciosa di poter raggiungere nuovi obiettivi, migliorando e valorizzando il nostro Abruzzo”.

Del Beato, che è biologa ricercatrice, sottolinea: “So di poter mettere a disposizione il mio impegno e la mia determinazione per riconfermare la nostra città come punto di riferimento nel campo dello studio e della ricerca, contando sul sostegno del partito. L’impegno sarà convincere gli elettori a supportare me ed Alessandro allo stesso modo perché solo così è possibile eleggere due consiglieri aquilani di Fratelli d’Italia e quindi raggiungere, con maggiore forza, grandi risultati per lo sviluppo e il rilancio del nostro territorio”, conclude.