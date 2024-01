REGIONALI: DEL BEATO (FDI), “RICERCA SCIENTIFICA E CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO”

L’AQUILA – “Un programma orientato allo sviluppo di nuove opportunità nel mondo della ricerca scientifica e dell’università, contrastando soprattutto i disagi delle aree interne, difficoltà che hanno contribuito allo spopolamento e alla fuga dei cervelli”.

Questi alcuni degli obiettivi principali da raggiungere per Tiziana Del Beato, 53enne consigliere comunale all’Aquila, ricercatrice e candidata di Fratelli d’Italia alle regionali in programma a marzo in Abruzzo.

Dalla ricerca all’impegno nel sociale, Del Beato ripercorre le tappe del suo percorso politico: “La mia esperienza in politica è iniziata nel 2017 ed è stata sempre contraddistinta dall’appartenenza alla coalizione del centrodestra. Nel 2017 con la candidatura alle elezioni amministrative a sostegno del sindaco Pierluigi Biondi sono risultata prima dei non eletti nelle fila della Lega: nel 2019 sono stata eletta consigliere e fino a quel momento sono stata coordinatrice cittadina del carroccio”.

“Nel febbraio 2019 – continua – sono stata candidata alle Regionali con la Lega conquistando 3.465 preferenze, risultando la prima dei non eletti, posizione che ancora conservo fino alle prossime elezioni. Nel settembre 2020 ho aderito a Fratelli d’Italia. Alle elezioni del giugno 2022 sono stata eletta per la seconda volta in Consiglio comunale e oggi sono vicecapogruppo di FDI e componente della Prima Commissione – Programmazione e Bilancio e membro della Quarta Commissione – Affari istituzionali e Regolamenti”.

Tra i temi prioritari da affrontare in questa campagna elettorale quella del contrasto alla cosiddetta “fuga dei cervelli”, che sottolinea Del Beato, “sta assumendo un aspetto decisamente preoccupante nel nostro territorio, dove stiamo rinunciando a giovani talenti che preferiscono un futuro altrove. Una condizione che contribuisce ad incrementare il fenomeno dello spopolamento, impoverendo il tessuto economico e sociale”.

E tra le proposte: “Occorre creare opportunità vantaggiose per chi rientra e decide di investire sulla propria terra – osserva Del Beato -, ad esempio agevolando con una tassazione ridotta o con l’ affitto di una casa, stimolare l’offerta coinvolgendo le aziende farmaceutiche e startup”.

In merito alla campagna elettorale, aggiunge: “è partita benissimo, siamo tutti impegnati nella promozione del programma in continuità con i 5 anni del Governo guidato da Marco Marsilio. In questi giorni stiamo ascoltando i cittadini, pronti a raccogliere le loro istanze e a disegnare un programma il più possibile fedele alle loro aspettative”.