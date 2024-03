REGIONALI: DEL BEATO, “MOMENTO STORICO CON NOVITA’ PER TERRITORIO, CONTINUIAMO A COSTRUIRE FUTURO”

L’AQUILA – “Per me è un momento molto importante di condivisione, il clou di questa straordinaria campagna elettorale alla presenza di centinaia di persone è davvero emozionante, e arriva dopo due grandi notizie per il nostro territorio: il finanziamento Cipess dei primi due lotti relativi al potenziamento della ferrovia Roma-Pescara e lo scorrimento della graduatoria del bando Fare Centro. È una doppia festa alla quale partecipano i principali attori di questa rivoluzione avviata da Fratelli d’Italia e dal centrodestra a guida della Regione, ora dobbiamo dare il massimo in questi ultimi giorni e chiedere con ancora più forza ai cittadini di riconfermare questa coalizione alla guida della Regione”.

Così Tiziana Del Beato, consigliere comunale dell’Aquila candidata con Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo, nel corso dell’evento “Costruiamo il futuro sfidando il presente”, che si è svolto in serata all’Hotel Canadian all’Aquila, in una sala gremita che ha visto la partecipazione di oltre 700 persone.

Hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto, i senatori Guido Liris ed Etelwardo Sigismondi, l’europarlamentare Elisabetta De Blasis, il deputato Fabio Roscani, il ricandidato presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il sindaco dell’Aquila e responsabile Dipartimento nazionale Enti locali di Fdi, Pierluigi Biondi, il coordinatore provinciale Claudio Gregori, il capogruppo in Consiglio comunale Leonardo Scimia, il segretario cittadino Michele Malafoglia, il candidato Alessandro Piccinini, oltre a numerosi amministratori del territorio. A moderare Vincenzo Calvisi, consigliere provinciale.

“Gli ultimi traguardi raggiunti in questi giorni ci restituiscono la lampante dimostrazione di come si sia lavorato bene in questi anni – ha sottolineato Del Beato – Nonostante il complicato periodo storico, la nostra Regione non si è mai fermata e, anzi, ha saputo gettare con successo le basi per uno sviluppo socio-economico reale per la nostra provincia e per l’intero Abruzzo”.

“Una svolta storica è stata registrata con il finanziamento Cipess dei primi due lotti relativi al potenziamento della ferrovia Roma-Pescara, un’opera strategica per la crescita economica dell’intero Abruzzo, dalle aree interne alla costa – ha osservato – E oggi accogliamo entusiasti l’approvazione da parte della Regione della graduatoria per lo scorrimento delle attività produttive del bando Fare centro, integrando la somma di circa 4 milioni di euro, per il sostegno ad altre 60 attività in lista d’attesa”.

“Segnali concreti per la ripresa di un territorio che, come sappiamo, ha vissuto momenti di profonda difficoltà dopo il terremoto del 2009 e che oggi, grazie alla sinergia tra il Governo guidato dalla nostra premier Giorgia Meloni e la Regione targata Marco Marsilio, può finalmente guardare al futuro con ottimismo. Non dobbiamo fermare questo processo di crescita. Continuiamo a restare uniti e tutti insieme puntiamo allo storico secondo mandato per il bene dell’Aquila e dell’Abruzzo”, ha concluso Del Beato.