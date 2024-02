REGIONALI: DEL BEATO, “SOSTEGNO AD AZIENDE AQUILANE, INVESTIMENTI PER CRESCITA E FUTURO DEI GIOVANI”

L’AQUILA – “Nel nostro territorio operano e crescono importanti aziende che, continuando ad investire qui nonostante le numerose difficoltà di una congiuntura economica particolare, rappresentano il futuro dei nostri giovani. Sarà nostro compito aiutarle ed accompagnarle in questo processo, a tutela e nell’interesse dello sviluppo produttivo della nostra terra”.

Così Tiziana del Beato, consigliere comunale all’Aquila e candidata con Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

Nei giorni scorsi Del Beato, insieme al presidente della Regione Marco Marsilio, ha visitato diverse aziende del capoluogo regionale, come la Filmet, fornitore e produttore di alto livello di film metallizzato per condensatori standard e speciali impiegati nel settore automobilistico, correzione del fattore di potenza, treni, mobilità elettrica, turbine eoliche e altre applicazioni.

“Si tratta di una realtà che offre lavoro a decine di persone e che continua a crescere grazie all’impegno e alla competenza – spiega Del Beato – Un traguardo che non è scontato, specialmente quando si compete con colossi a livello internazionale, e questo dimostra come credere e portare avanti un progetto valido rappresenti un beneficio per un’intera comunità. Per questo sarà fondamentale un confronto costante per raccogliere proposte e condividere strategie utili al loro progresso”.

“Noi lavoreremo affinché queste eccellenze, aziende che hanno deciso di sfidare anche i disagi del post-terremoto pur di veder rinascere il tessuto socio-economico aquilano, possano contare sempre sul sostegno e il contributo reale di una Regione che investe nello sviluppo produttivo della nostra terra”, conclude Del Beato.