REGIONALI: DI MATTEO, “NON SONO CANDIDATO IN NESSUNA LISTA, RESTO A FARE IL MEDICO”

PESCARA – “Donato Di Matteo non è candidato in nessuna lista delle elezioni regionali del prossimo 10 marzo, e dopo aver concluso la scorsa legislatura nel consiglio regionale, attualmente si occupa soltanto della sua attività come medico della Asl nel distretto sanitario di Scafa e non intende candidarsi in nessuna lista”.

Lo rende noto l’ufficio stampa di Donato di Matteo, ex assessore regionale del Pd, in merito all’articolo di Abruzzoweb che in base a fonti interne al centrosinistra aveva raccontato che

Di Matteo era pronto a tornare protagonista della politica come candidato con Azione, il partito di Carlo Calenda, e del segretario regionale Giulio Sottanelli. Dopo che però era stato dato che possibile candidato di Abruzzo Insieme, lista a cui lavorano in particolare l’ex presidente del Csm, ex commissario sisma 2016 e già candidato presidente del centrosinistra nel 2019, Giovanni Legnini, il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto e l’ex sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Da qunato di apprende, l’intenzione c’era ma poi Di Matteo non ha raggiunto l’accordo con nessuna delle due liste.