REGIONALI: D’INCECCO (LEGA), “PER LA SANITA’ ARRIVERANNO IN ABRUZZO OTTANTA MILIONI IN PIU'”

PESCARA – Incontro, ieri sera, a Rosciano (Pescara) con i Sottosegretari Morelli e D’Eramo .Previsti quasi 80 milioni di euro da investire per ridurre liste d’attesa e per i contratti dei medici “Per il fondo sanitario nazionale sono previsti 3 miliardi in più che per l’Abruzzo vogliono dire una ottantina di milioni di euro. Tutti soldi che la Regione potrà investire per ridurre le liste d’attesa, per mantenere i presidi sanitari, ma anche per dare finalmente il giusto riconoscimento a tutto il settore medico. I contratti territoriali degli operatori sanitari potranno, insomma, essere rivisti.

Di questo e di altre importanti novità in arrivo per il nostro territorio ha parlato, ieri sera, nella sala consiliare del Comune di Rosciano, durante un incontro con cittadini e amministratori, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Cipess, Alessandro Morelli. Insieme a lui ad approfondire i temi legati all’agricoltura il Sottosegretario al Masaf, Luigi D’Eramo. Una grande squadra con idee chiare per migliorare la vita dei cittadini e la competitività del territorio”.

Così il capogruppo della Lega in Regione Abruzzo, Vincenzo D’Incecco, candidato alle elezioni regionali del 10 marzo. “Durante l’incontro, – ha spiegato D’Incecco – si è discusso di come rilanciare e valorizzare le aree interne, dei grandi investimenti e di infrastrutture, a cominciare dalla Roma-Pescara, che proprio domani, nella seduta del Cipess, vedrà concludere il suo iter politico amministrativo”. “Approveremo – ha sottolineato Morelli – la Roma-Pescara, una importantissima opera che insieme ad altre cambierà il volto del paese”.