REGIONALI: D’INCECCO, “VA CREATA AGENZIA TURISMO, VERO LEADER CENTROSINISTRA E’ UN ALTRO LUCIANO…”

PESCARA – “Una delle priorità della prossima legislatura dovrà essere quella dell’istituzione di un’agenzia che si occupi di turismo, in via esclusiva, e con una sua figura giuridica. Perché molto è stato fatto in questi anni, ma molto resta da fare per affermare il brand Abruzzo e sviluppare un settore strategico dall’enorme potenzialità, viste e bellezze naturali di storica architettoniche e culturali della nostra regione.

Così Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega in consiglio regionale e candidato nel collegio di Pescara alle elezioni di domenica.

“Alle urne ci sarà da una parte una coalizione compatta e coesa, che non ha mai mostrato crepe – spiega ancora D’Incecco -. Dall’altra invece una accozzaglia di partiti che in altre competizioni sono andati divisi, e che hanno idee diverse su tanti ed importanti temi”.

E infine l’affondo: “in realtà il vero leader della coalizione è un altro Luciano, non Luciano D’Amico ma l’ex presidente di regione e deputato Luciano D’Alfonso, ed è apparso sempre più chiaro durante questa campagna elettorale, dove D’Alfonso ha quasi preso per mano il suo candidato D’Amico”.