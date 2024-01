REGIONALI: DOMANI INAUGURAZIONE A L’AQUILA DEL COMITATO ELETTORALE DI EMANUELE IMPRUDENTE

L’AQUILA – Tutto pronto a L’Aquila per l’inaugurazione del comitato elettorale del vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, ricandidato della Lega, in programma domani sabato 27 gennaio, alle ore 17, in località Pettino n.11, sulla strada statale 80.

Parteciperanno all’evento, al fianco del candidato, che in questi 5 anni ha assunto l’importante delega all’Agricoltura, Caccia e pesca, Parchi e riserve naturali, Sistema idrico e Ambiente, il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Gabriella Sette, consigliere provinciale dell’Aquila, Daniele Ferella, capogruppo della Lega nel consiglio comunale dell’Aquila.

“Sarà l’occasione – commenta Imprudente – per illustrare cosa davvero significa la parola ‘Scelgo’, il claim che ho deciso di adottare per la campagna elettorale: di fatto è un invito ai cittadini a scegliere la continuità del buon governo del centrodestra, che merita una riconferma, per i tanti e importanti obiettivi centrati, e le promesse mantenute. Un invito a scegliere la Lega, un partito che ha fatto della coerenza, della competenza e della concretezza il suo faro e la sua bussola”.

E aggiunge, “ci presentiamo davanti agli elettori a testa alta e con orgoglio, forti dei numeri che ci danno ragione, come quelli illustrati mercoledì in conferenza stampa a palazzo Silone, ovvero i 571 milioni di euro spesi a favore delle imprese agricole a valere sui fondi del Psr, capaci di sviluppare investimenti per oltre un miliardo di euro, esaurendo il budget come mai era avvenuto prima, e questo grazie ad un grande lavoro di semplificazione burocratica, incremento dell’assistenza tecnica, di accelerazione degli iter a tutti i livelli”.