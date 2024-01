REGIONALI: DOMANI INAUGURAZIONE COMITATO ELETTORALE DI PAOLO FEDERICO

L’AQUILA – Domani, sabato 27 gennaio alle ore 18,30, è in programma l’inaugurazione del comitato elettorale di Paolo Federico, allestito nei locali all’angolo tra via XX Settembre e via Sant’Agostino, all’Aquila.

Il sindaco di Navelli, con una lunga esperienza politica e amministrativa, è candidato al Consiglio regionale dell’Abruzzo nella lista di Forza Italia.

Parteciperanno, tra gli altri, il deputato Nazario Pagano, coordinatore regionale degli azzurri, Eliseo Iannini e Antonella Ballone, candidati di Forza Italia alle elezioni europee nella circoscrizione Meridionale di cui l’Abruzzo fa parte.

“Sarà l’occasione”, annuncia Paolo Federico, “per incontrare tanti amici, elettori e simpatizzanti, raccontare lo sforzo che nei diversi ruoli ho profuso nel corso degli anni per la comunità aquilana e abruzzese e, soprattutto, indicare alcuni di quelli che considero obiettivi strategici che mi faccio carico di perseguire qualora dovessi essere eletto”.