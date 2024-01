REGIONALI: DOMANI INAUGURAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE DI ANTONIO DI MARCO A PESCARA

PESCARA – “La Regione ci vuole”: domenica 21 gennaio, alle ore 17, in Piazza Garibaldi, 3 a Pescara sarà inaugurato il comitato elettorale di Antonio Di Marco, candidato alle elezioni regionali di marzo nella lista del Partito Democratico a sostegno convinto e deciso del candidato presidente Luciano D’Amico, che per l’occasione sarà presente.

“Sarà un luogo di incontro e di ascolto per tutti i cittadini che vorranno contribuire a costruire la nostra proposta politica per l’Abruzzo che merita molto di più”, si legge in una nota.