REGIONALI: DOMANI INAUGURAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE DI DINO PEPE (PD) CON D’AMICO A TERAMO

TERAMO – Domani, venerdì 9 Febbraio, doppio appuntamento a Teramo per il candidato Presidente del centro sinistra Luciano D’Amico.Alle 18, in Piazza Dante 10, sarà inaugurata la sede elettorale del Consigliere regionale PD Dino Pepe e alle 18.30 presso i locali del Bar San Matteo, in Largo San Matteo, si svolgerà l’iniziativa pubblica con la candidata consigliera del Partito Democratico, Pamela Roncone.

Due incontri per continuare il confronto con cittadini ed elettori su temi e proposte per l’Abruzzo.