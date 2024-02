REGIONALI: DOMANI MORGANTE INAUGURA COMITATO A CELANO, “ELETTORI CHIEDONO UNITA’ DEL CENTRODESTRA”

CELANO – “La campagna elettorale è iniziata nel migliore dei modi, incontro ogni giorno elettori disponibili all’ascolto e al confronto e che ringrazio perché mi trasmettono fiducia, affetto e stima, tutto questo mi dà ancora più forza ed entusiasmo”.

È il primo bilancio di Eliana Morgante, candidata con la Lega alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

Per Morgante, tra le altre cose segretario del carroccio per la provincia dell’Aquila, consigliere comunale di Celano ed ex presidente dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila: “questo clima favorevole deve spingerci ancora di più a lavorare a testa bassa e, proprio per questo, è importante l’unità della Lega e di tutta la coalizione del centrodestra. I nostri elettori vogliono vederci coesi, ‘uniti si vince’ non è solo uno slogan, una verità storica che ci ha permesso di vincere ovunque, ma un’ esigenza che la gente ci rappresenta in maniera chiara. La coesione fa sentire i cittadini più al sicuro”.

Intanto domani, domenica 4 febbraio, alle ore 17.30, in via San Giovanni 5 a Celano, si terrà l’inaugurazione del comitato elettorale di Morgante, alla quale parteciperanno Luigi D’Eramo, sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), nonché segretario regionale della Lega, ed Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore all’Agricoltura.

“Proprio per sottolineare l’importanza di questa unità saranno presenti i vertici del partito, a dimostrazione della compattezza e dell’entusiasmo che ci condurranno alla conquista di uno storico secondo mandato in Regione”, conclude Morgante.