REGIONALI: DOMENICA A PESCARA INAUGURAZIONE COMITATO ELETTORALE D’INCECCO E SULPIZIO

PESCARA – Domenica 11 febbraio, il capogruppo regionale Vincenzo D’Incecco e Daniela Sulpizio, entrambi candidati nella lista della Lega Abruzzo alle elezioni del 10 marzo, inaugureranno il comitato elettorale a Pescara, in corso Vittorio Emanuele II, 16.

All’evento, in programma dalle ore 17, saranno presenti il sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Luigi D’Eramo e il presidente della Regione Marco Marsilio.

“Ho aperto, nei giorni scorsi, la mia campagna elettorale al teatro Circus -sottolinea D’Incecco – ricevendo l’abbraccio e il calore di tantissima gente, che in questi 5 anni è stata ed è il mio motore nel cercare di fare sempre il meglio. Gente che sto continuando ad incontrare in giro per la provincia di Pescara. Alla base del mio impegno politico, come ho più volte detto, c’è il sentimento autentico. Ci sono il lavoro, la dedizione, l’umiltà e soprattutto l’impegno nel cercare di affrontare con forza, serietà e coraggio i problemi quotidiani, senza false promesse o bugie”.