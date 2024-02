REGIONALI: DOMENICA A PIANELLA LA CANDIDATA PEDUZZI (LEGA) INCONTRA GLI ELETTORI

PIANELLA – Domenica 18 febbraio, dalle ore 19, la candidata alle regionali Stefania Peduzzi incontrerà gli Elettori presso l’Athenee di Pianella (Pescara). Entra nel vivo la campagna elettorale dell’imprenditrice pianellese con un evento dove musica, cultura e buon cibo accompagneranno la presentazione degli obiettivi da raggiungere per l’Abruzzo alle prossime regionali di marzo.

“Conoscendo l’area vestina – spiega – non solo perché vivo qui, ma anche per gli approfondimenti storici che la mia passione mi ha portato a condurre sul territorio, mi sta a cuore soprattutto poter rappresentare al meglio questa zona. Una zona che, pur avendo un grande potenziale con le sue attività produttive, non è valorizzata come dovrebbe”.

All’evento interverranno il capogruppo della Lega Vincenzo D’Incecco e l’ex sindaco di Pianella Sandro Marinelli. “Da donna, da imprenditrice e da cittadina – sottolinea Peduzzi – credo che bisogna dare voce a chi come me vuole meno promesse e più azioni concrete”.