REGIONALI: DOMENICA INCONTRO ELETTORALE DI MARIANI CON CANDIDATO PRESIDENTE D’AMICO

TERAMO – Domenica 28 gennaio, alle ore 18 presso ristorante Villa bianca di Teramo, incontro per l’inizio della campagna elettorale di Sandro Mariani con il presidente Luciano D’Amico. Una festa più che una riunione

Mariani, già capogruppo di “Abruzzo in Comune”, ha presentato ieri mattina, in una conferenza stampa che si è tenuta presso la sede elettorale in via Vecchia n. 1 a Teramo, la sua candidatura alle prossime elezioni regionali del 10 marzo nella lista del Partito Democratico.

Il veterinario camplese, in caso di conferma, sarebbe al suo terzo mandato, e con la maggioranza di centrosinistra di Luciano D’Alfonso, è stato capogruppo del Pd, il più giovane in Italia.