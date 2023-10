REGIONALI: DONATO DI CAMPLI SCENDE IN CAMPO CON LA LEGA

LANCIANO – “In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ho il piacere di comunicarvi che ho accettato di candidarmi”.

Lo annuncia, in una breve nota, il noto imprenditore Donato Di Campli, già procuratore sportivo, che tra le altre cose è anche attuale presidente dell’Ente Fiera di Lanciano (Chieti).

Personaggio di spicco del territorio frentano, proprietario di alcune delle strutture ricettive più gettonante lungo la Costa dei Trabocchi, Di Campli è da sempre vicino al centrodestra e in particolare alla Lega, partito con il quale scenderà in campo, per le elezioni in programma a marzo 2024, a sostegno del ricandidato presidente Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia.

Al momento l’imprenditore non ha svelato troppi dettagli convocando una conferenza stampa per sabato 14 ottobre, alle 11, al Mercato Coperto di Lanciano, “luogo a me molto caro”, sottolinea.

E dice: “presenterò la mia candidatura, spiegando le ragioni del mio impegno e le mie proposte per il territorio”. (a.c.)