TERAMO – Paolo Gatti, candidato di Fratelli d’Italia alle Regionali del 10 marzo 2024, terrà i seguenti incontri pubblici nel teramano: Penna Sant’Andrea, venerdì 9 febbraio ore 18.30 alla Sala Polifunzionale in via Trinità. Villa Tofo Sant’Eleuterio – Teramo, venerdì 9 febbraio ore 20.30 al Ristorante “Villa Bianca” (ex Pantera Rosa). Agli eventi sarà presente il Presidente Marsilio.