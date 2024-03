REGIONALI: E’ RENZI SHOW A PESCARA, NEL MIRINO DELMASTRO E LOLLOBRIGIDA

PESCARA – “Ieri sono venuti qui il presidente del Consiglio e due vicepresidenti del Consiglio. Sono venuti a dire che l’Abruzzo è centrale. Non si sono mai visti tanti ministri come negli ultimi 15 giorni. L’effetto della continuità territoriale in Sardegna non si misura sui traghetti ma dopo le elezioni sarde c’è la continuità territoriale tra Roma e Pescara. Stamattina è venuto Andrea Delmastro e pare che sia venuto disarmato, è già un passo in avanti. È venuto Francesco Lollobrigida e non ha neanche fermato un treno”.

È Renzi show nella sala consiliare del Comune di Pescara, nel corso di un evento a sostegno di Luciano D’Amico. In una sala gremita, tra gli applausi e le risate del pubblico, Matteo Renzi ha parlato per circa mezz’ora.

Fratelli d’Italia, ha detto, “dovrebbe chiamarsi ‘cognati d’Italia'” e poi di nuovo Lollobrigida nel mirino: definendolo “statista per merito”, ha ricordato il collegamento in diretta con la Stazione spaziale internazionale e la questione della pasta nello spazio. “Questo – ha detto – è il Governo che sta guidando il Paese in questo momento”. E ancora, parlando delle tante visite in Abruzzo negli ultimi giorni, Donzelli che “non è venuto vestito da Minnie”. ”

Qualcuno di voi verrà alla Leopolda? No voi non potete venire”, ha detto ancora Renzi ricordando subito che l’appuntamento coincide con il voto in Abruzzo. Dopo alcune battute con alcuni simpatizzanti, a cui ha detto anche di essere disposto ad anticipare il suo discorso pur di farli tornare in tempo per il voto, ha chiuso dicendo: “Non avrei mai immaginato di dire così. Non venite alla Leopolda”.