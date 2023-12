L’AQUILA – Dopo settimane di passione Fratelli d’Italia Abruzzo ufficializza le liste dei propri candidati per le elezioni regionali del prossimo 10 marzo, a sostegno del ricandidato presidente Marco Marsilio.

Secondo quanto emerso da indiscrezioni, i nomi dei candidati sarebbe stati vagliati dalla stessa premier, Giorgia Meloni, a conclusione dei congressi provinciali che si sono chiusi ieri.

E in un partito lacerato da conflitti interni, dove per un mese si è sgomitato per strappare una candidatura, con i vertici chiusi nel più ermetico silenzio, a pagare lo scotto il senatore e segretario regionale FdI, Etelwardo Sigismondi, sollecitato con forza da vertici e dirigenti a causa del grave ritardo.

“Si tratta di nomi fortemente rappresentativi del territorio – spiega Sigismondi con una nota in serata – e di grande competenza amministrativa. Molti di loro, infatti, hanno già esperienze elettive, come i consiglieri regionali uscenti, ai quali si uniscono esponenti espressione della società. Siamo fieri del lavoro svolto nella costruzione della lista abbiamo composto una importante squadra che affiancherà la candidatura del presidente, Marco Marsilio. In questi anni sono stati conseguiti rilevanti risultati dal governo regionale grazie ad una azione incisiva che riteniamo fondamentale, per la crescita dell’Abruzzo, far proseguire per il prossimo quinquennio. Ringrazio i candidati delle nostre liste e tutti coloro che avevano dato la disponibilità a far parte del progetto. Nei prossimi giorni – conclude Sigismondi – presenteremo i candidati alla stampa, con singoli eventi per dare voce diretta ai territori”.

Di seguito i nomi

PROVINCIA DI CHIETI

Paolo Bomba

Nicola Campitelli

Carla Di Biase

Tiziana Magnacca

Francesco Prospero

Antonio Tavani

Franco Vanni

Carla Zinni

PROVINCIA DI L’AQUILA

Antonella Buffone

Tiziana Del Beato

Alessandro Piccinini

Mario Quaglieri

Maria Assunta Rossi

Vincenzo Uzzeo

Massimo Verrecchia

PROVINCIA DI PESCARA

Deborah Comardi

Pasquale Cordoma

Alfredo Cremonese

Leonardo D’Addazio

Luca De Renzis

Manuela Di Fiore

Lucia Travaglini

PROVINCIA DI TERAMO

Marco Cipolletti

Laura D’Ambrosio

Umberto D’Annuntiis

Diego Di Bonaventura

Emanuela Di Francesco

Paolo Gatti

Marilena Rossi