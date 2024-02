REGIONALI: ELIANA MORGANTE INAUGURA IL COMITATO ELETTORALE DOMENICA 4 FEBBRAIO A CELANO

CELANO – Si aprono le porte della sede elettorale di Eliana Morgante, candidata con la Lega alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

Morgante, segretario del carroccio per la provincia dell’Aquila e consigliere comunale di Celano, inaugurerà il comitato domenica 4 febbraio, alle ore 17.30, in via San Giovanni 5 a Celano.

Interverranno Luigi D’Eramo, sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), nonché segretario regionale della Lega, ed Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore all’Agricoltura.

“Sarà un momento per me molto importante per incontrare le tante persone che mi hanno mostrato affetto, stima ed entusiasmo nelle prime settimane di campagna elettorale. Illustrerò ad elettori e simpatizzanti i punti principali del programma e raccoglierò le loro proposte per scrivere insieme nuove pagine, puntando ad uno storico secondo mandato per il centrodestra, una continuità necessaria per portare avanti i tanti percorsi virtuosi fin qui avviati”, spiega Morgante, che tra i diversi ruoli ha ricoperto anche quello di presidente dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila.