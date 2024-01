REGIONALI: ELISABETTA BIANCHI CANDIDATA NELLA LISTA DEL PRESIDENTE MARSILIO

SULMONA – “Ho accolto con entusiasmo la proposta del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio di essere presente nella campagna elettorale per le regionali del 10 marzo prossimo nella lista civica di riferimento”.

Così, in una nota, l’avvocato Elisabetta Bianchi, già candidata a sindaco di Sulmona, nell’annunciare la sua candidatura nella lista del presidente Marsilio, di FdI.

“Lieta del riconoscimento per l’azione politica costante su molti noti temi sui quali abbiamo dato sempre un contributo determinante – aggiunge Bianchi -, colgo l’occasione per rivolgere il mio appello ad ogni cittadina e cittadino dei 108 Comuni della Provincia dell’Aquila, ai sindaci, a tutti gli amministratori ed alle forze sindacali che in questi anni mi hanno vista al loro fianco, di continuare insieme il percorso intrapreso con costanza e da tempo, oggi che la nostra azione politica è approdata alla ribalta nazionale e regionale dopo aver conseguito, con unitarietà di intenti e grazie alle nuove politiche del centrodestra, la possibilità di continuare il percorso nell’affermazione i nostri comuni obiettivi territoriali”.

“Così come è accaduto per le politiche sanitarie e la geografia giudiziaria, anche per il lavoro, le infrastrutture, i trasporti ed ogni materia di intervento regionale, costruiamo con coraggio insieme il nostro futuro con un voto edificante e consapevole”, conclude Bianchi.