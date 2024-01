REGIONALI: ELLY SCHLEIN OGGI NELLA MARSICA, LE TAPPE DEL TOUR DELLA SEGRETARIA NAZIONALE DEL PD

L’AQUILA – Tour elettorale oggi nella Marsica della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, per sostenere i candidati del Partito democratico, a cominciare da quelli del collegio provinciale dell’Aquila, e il candidato presidente, il professor Luciano D’Amico, ex rettore dell’Università di Teramo.

Schlein sarà questa mattina ad Aielli, poi a Celano – dove la segretaria dem visiterà un’azienda agricola -. quindi a Sante Marie e Tagliacozzo, per una sosta all’ospedale Umberto I. Nel pomeriggio la segretaria Pd sarà ad Avezzano, prima all’ospedale e a seguire in un confronto con le organizzazioni sindacali. Quindi la visita al centro anti-violenza e, per concludere, al castello Orsini (ore 18.30) dove arriverà anche D’Amico

Ad accogliere e accompagnare Schlein i candidati della provincia dell’Aquila, Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie e presidente Uncem Abruzzo, Enzo Di Natale, sindaco di Aielli, Angela Marcanio, consigliera comunale di Celano, Rita Innocenzi, sindacalista Cgil, Guido Angelilli sindaco di Pacentro, Marialisa Paolilli, consigliera comunale di Sulmona. e Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale in carica.