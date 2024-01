REGIONALI: EMANUELE IMPRUDENTE INAUGURA COMITATO ELETTORALE ALL’AQUILA, LA DIRETTA

L’AQUILA – Scatta l’inaugurazione del comitato elettorale del vice presidente della Giunta regionale abruzzese, Emanuele Imprudente, ricandidato della Lega, all’Aquila, sulla s.s. 17, in località Pettino n.11, sulla strada statale 80.

Traffico in tilt nella zona, non solo per il bagno di folla per Imprudente, ma anche per le conseguenze sulle strade in seguito al tragico incidente che nel pomeriggio, in Via Antica Arischia, in cui ha perso la vita un anziano.

Partecipano all’evento, al fianco del candidato, che in questi cinque nni ha assunto l’importante delega all’Agricoltura, Caccia e pesca, Parchi e riserve naturali, Sistema idrico e Ambiente, il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Gabriella Sette, consigliere provinciale dell’Aquila, Daniele Ferella, capogruppo della Lega nel Consiglio comunale dell’Aquila.

LA DIRETTA

https://fb.watch/pQXg7BzHY6/