REGIONALI: EMANUELE IMPRUDENTE, OLTRE 2MILA PERSONE ALL’AQUILA PER CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE

L’AQUILA – Oltre 2.500 persone hanno preso parte alla chiusura della campagna elettorale del vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, candidato per la Lega Salvini Abruzzo alle prossime elezioni del 10 marzo.

“Un colpo d’occhio eccezionale per un evento che ha fatto registrare una partecipazione straordinaria e tanto entusiasmo, a poche ore dal silenzio elettorale, per una proposta evidentemente condivisa dai tantissimi cittadini, sindaci e amministratori presenti”, si legge in una nota.

“Voglio ringraziare personalmente tutte le persone che mi hanno sostenuto e supportato in questi mesi di campagna elettorale intensa ed emozionante”, ha detto il candidato, visibilmente emozionato, rivolgendosi ai tanti sostenitori intervenuti.

“Chiudiamo questo straordinario percorso – ha proseguito – con la forza dei risultati ottenuti in questi 5 anni di governo e con l’entusiasmo che la gente ci ha manifestato negli ultimi mesi di campagna elettorale, dimostrando di sostenere le nostre idee e apprezzare le nostre proposte che hanno reso il nostro Abruzzo una regione migliore, più moderna, competitiva e attrattiva”.

Tanti i temi affrontati dal candidato che ha ripercorso le principali tappe di un mandato denso di successi e traguardi raggiunti.

“Arriviamo all’imminente tornata elettorale – ha detto Imprudente – forti di numeri che testimoniano l’efficacia della nostra azione amministrativa. Su tutti – ha scandito – i 50 mila interventi finanziati a sostegno del comparto agricolo, capaci di sviluppare oltre un miliardo di euro di investimenti. Grazie alla Giunta Marsilio – ha detto ancora il candidato – solo nel 2023 i tassi di crescita sono raddoppiati rispetto alla media nazionale. Eravamo maglia nera in fatto di spesa e utilizzo dei fondi europei – ha precisato – grazie al buongoverno del centrodestra negli ultimi anni i soldi dell’Europa li abbiamo spesi tutti”.

“Stasera siamo stati accolti da una platea numerosissima ed entusiasta, tra manifestazioni di amicizia e tanta fiducia nel nostro progetto”, ha detto ancora il vice presidente della Regione.

“Una platea – ha precisato – che non ha solo espresso apprezzamento per il nostro operato, ma è pronta a condividere la nostra idea di futuro, la nostra progettualità. Pertanto, forti della fiducia, del sostegno e di tanto entusiasmo, porteremo avanti il nostro progetto politico”.

Poi l’appello anche a coloro che non hanno ancora deciso per chi votare, “perché – ha spiegato il candidato – vorremmo condividere anche con loro la nostra proposta politica”.

E infine un invito a compiere un ultimo sforzo in vista del voto per battere il campo largo e continuare un’esperienza di governo estremamente positiva: “C’è ancora tanto da fare: continueremo a lavorare con un approccio concreto, serio, di visione per continuare a crescere insieme”.