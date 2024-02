REGIONALI: ENRICO VERINI ANNUNCIA SUA CANDIDATURA CON AZIONE

L’AQUILA – “Sarò candidato in queste elezioni regionali e ti mando il mio bigliettino. Nei prossimi giorni proverò a chiamarti per chiederti, se puoi, di darmi una mano, con educazione e umiltà. Ovviamente ne ho bisogno ma ci tengo a dirti che se non potrai o non vorrai, nulla cambierà nei nostri rapporti personali e umani (questo conta più della politica in cui pure credo davvero); grazie a prescindere. Un saluto!”

Con questo messaggio postato sulla sua pagina facebook Enrico Verini, consigliere comunale dell’Aquila, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni regionali del 1o marzo, con Azione, il partito di Carlo Calenda. Nei prossimi giorni, Verini convocherà una conferenza stampa.