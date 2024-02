L’AQUILA – C’è tempo fino alle 12 per la presentazione delle liste in vista delle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

Andrà effettuata all’Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello dell’Aquila, per quanto riguarda i candidati presidente, e nei quattro Uffici centrali circoscrizionali, presso i Tribunali di L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti, per quanto riguarda le liste dei candidati in ciascun collegio provinciale.

Nel centrodestra che sostiene il governatore uscente Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, le liste sono 6: FdI, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc-Dc e Marsilio Presidente.

Altre 6 le liste nel centrosinistra che appoggia l’ex rettore dell’Università di Teramo e docente di Economia aziendale, Luciano D’Amico: Pd, M5S, Azione, Abruzzo Progressista e solidale, Abruzzo Insieme, Riformisti e civici.

Queste le ulteriori scadenze dopo la presentazione delle liste entro le 12.

Gli Uffici circoscrizionali dovranno entro la mezzanotte di sabato inviare le liste dei candidati all’Ufficio centrale regionale. Gli Uffici circoscrizionali, entro le 12 di domenica dovranno completare la verifica sui seguenti aspetti: se le liste sono state presentate entro i termini, se sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, se comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, se in ogni lista circoscrizionale uno dei due sessi è rappresentato in misura non superiore al 60% dei candidati.

In caso di irregolarità si possono dichiarare non valide le liste, o cancellare dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la corretta documentazione sulla candidabilità e l’insussistenza della cause di incandidabilità.

Entro la stessa sera i delegati di ogni lista possono prendere cognizione delle contestazioni mosse dall’Ufficio circoscrizionale nonché delle modificazioni apportate.

E così alle ore 9 di lunedì 12 febbraio, l’Ufficio circoscrizionale tornerà eventualmente a riunirsi per ascoltare i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti che dimostrano la regolarità.

Entro 24 ore dalla comunicazione delle decisioni dell’Ufficio circoscrizionale, i delegati di lista possono fare ricorso all’Ufficio centrale regionale, che avrà tempo fino a mercoledì 14 febbraio deve decidere sui ricorsi, per poi comunicare la decisione ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali, il giorno seguente, giovedì 15 febbraio.

LE LISTE DEPOSITATE E I NOMINATIVI

AZIONE

PROVINCIA DELL’AQUILA

Enrico Verini, Lorella Capodacqua, Roberta Dell’Aguzzo, Alessandra Di Cioccio, Nazzareno Di Matteo, Annamaria Massaro e Gaetano Ricci

PROVINCIA DI TERAMO

Giuseppe D’Alonzo, Valdo Di Bonaventura, Giammarco Marcone, Enio Pavone, Valentina Piccione, Giuliana Ridolfi, Emma Zarroli

PROVINCIA DI CHIETI

Andrea Barisci, Gianni Bellisario, Concetta Bianco, Emilia Cieri Barbara Di Roberto, Antonella Granata, Antonio Scaparrotta e Giacinto Verna

PROVINCIA DI PESCARA

Francesca Ciafardini, Alessandro D’Ascanio, Rossana De Angelis, Filippo Falconio, Raffaella Mazzatenta, Sandra Rosini, Costantino Sferrella

FRATELLI D’ITALIA

PROVINCIA DELL’AQUILA

Antonella Buffone, Tiziana Del Beato, Alessandro Piccinini, Mario Quaglieri, Maria Assunta Rossi, Vincenzo Uzzeo, Massimo Verrecchia

PROVINCIA DI TERAMO

Marco Cipolletti, Laura D’Ambrosio, Umberto D’Annuntiis, Diego Di Bonaventura, Emanuela Di Francesco, Paolo Gatti, Marilena Rossi

PROVINCIA DI CHIETI

Paolo Bomba, Nicola Campitelli, Carla Di Biase, Tiziana Magnacca, Francesco Prospero, Antonio Tavani, Franco Vanni, Carla Zinni

PROVINCIA DI PESCARA

Deborah Comardi, Pasquale Cordoma, Alfredo Cremonese, Leonardo D’Addazio, Luca De Renzis, Manuela Di Fiore, Lucia Travaglini

LEGA

PROVINCIA DELL’AQUILA

Emanuele Imprudente, Antonio Del Boccio, Carla Mannetti, Maria Matteucci, Eliana Morgante, Paolo Salutari, Patrizio Schiazza

PROVINCIA DI TERAMO

Pietro Quaresimale, Simona Cardinali, Federica Cialini, Riccardo D’Ercole, Pamela Natoni, Francesca Persia, Mirco Vannucci

PROVINCIA DI CHIETI

Sabrina Bocchino, Fabrizio Montepara, Nicola Argirò, Carmela Carfone, Mario Colantonio, Donato Amedeo Di Campli, Romina Di Cretico, Rocco Paolini

PROVINCIA DI PESCARA

Vincenzo D’Incecco, Marcello Antonelli, Rita D’Andrea, Berardino Fiorilli, Maria Stefania Peduzzi, Corinna Sandias, Daniela Sulpizio.

FORZA ITALIA

PROVINCIA DELL’AQUILA

Simone Angelosante, Quirino D’Orazio, Paolo Federico, Antonietta La Porta, Roberto Santangelo, Anna Maria Taccone, Luisa Taglieri

PROVINCIA DI TERAMO

Gabriele Astolfi, Giusy Di Giovanni, Emiliano Di Matteo, Rita Ettorre, Daniele Palumbi, Caterina Provvisiero

PROVINCIA DI CHIETI

Daniele D’Amario, Nicolino Di Paolo, Mauro Febbo, Manuele Marcovecchio, Sara Marcozzi, Franco Martini, Tunia Paolucci

PROVINCIA DI PESCARA

Luigi Arbore Mascia, Paolo Cilli, Giulia De Lellis, Agnese Ranghelli, Lorenzo Sospiri, Pina Tulli, Antonio Zaffiri

NOI MODERATI

PROVINCIA DELL’AQUILA

Fasciani Paolo, Lamorgese Rosa, Mascigrande Alfredo, Moustatraf Nota detta Nota, Scoccia Marianna, Tedeschi Sergio, Valentina Simona

PROVINCIA DI TERAMO

Coccia Marianna, Costantini Beta, Di Sabatino Martina Alfonso detto Dodo, Garbetta Mario Agostino Junior, Italiani Umberto, Martella Cinzia, Verticelli Grazie

PROVINCIA DI CHIETI

Di Carlo Valentino, Frutti Ettore, Lanci Fausto, Leonzi Irene, Serraiocco Vincenzo detto Vince, Silvetti Antonella, Sterlecchini Diana, Viola Roberto

PROVINCIA DI PESCARA

Serraiocco Vincenzo detto Vince, Brunati Giulia, Bucciarelli Giuseppe, Ferrara Sandra, Silvetti Antonella, Treccia Fabrizio, Wiring Sandra

PARTITO DEMOCRATICO

PROVINCIA DELL’AQUILA

Guido Angelilli, Lorenzo Berardinetti, Enzo Di Natale, Rita Innocenzi, Angela Marcanio, Marialisa Paolilli, Pierpaolo Pietrucci

PROVINCIA DI TERAMO

Sandro Mariani, Francesca Nardoni, Dino Pepe, Pamela Roncone, Rinaldo Seca, Robert Verrocchio

PROVINCIA DI CHIETI

Anna Bosco, Luigi Febo, Ernesto Graziani, Elisabetta Merlino, Silvio Paolucci, Cristina Rapino, Chiara Zappalorto

PROVINCIA DI PESCARA

Antonio Blasioli, Catia Ciavattella, Graziano Di Costanzo, Leila Kechoud, Piernicola Teodoro

MOVIMENTO 5 STELLE

PROVINCIA DELL’AQUILA

Giorgio Fedele, Monia Stornelli, Attilio D’Andrea, Simona Sisi, Massimo Di Giambattista, Simonetta De Felicis, Eugenia Salvatore

PROVINCIA DI TERAMO

Margherita Trifoni, Rosaria Ciancaione, Antonella Petrella, Giovanni Cianci, MEDICO Riccardo Straccialini, Santino Ferretti, Mauro Di Felice,

PROVINCIA DI CHIETI

Francesco Taglieri Sclocchi, Isidoro Gianluca Malandra, Lorenzo Di Pompo. Graziella La Rovere, Lorella Ferrara, Antonella Ventura, Marco De Luca, Umberto Mazziotti.

PROVINCIA DI PESCARA

Barbara Stella, Barbara Vicaretti, Erika Alessandrini, Daniele Caruso, Carlo Madeo, Domenico Arces, Berardo Di Giandomenico

RIFORMISTI E CIVICI

PROVINCIA DI L’AQUILA

Salucci Luigi, Daniele Di Bartolo, Fiorella Scarsella, Maura Sericchi, Nicolai Nazzareno, Antonella Fiordi

PROVINCIA DI TERAMO

Luciano Monticellli, Sandra Renzi, Emilio Di Biase, Leonilde Serafini, Giuditta Di Martino, Giorgio Di Carlo, Bruno Nocella

PROVINCIA DI CHIETI

Albanese Sonia, Bozzino Giovanni, Bucci Maria Nicola, Davide Caporale, Filippo Di Marco, Vincenzo Muratelli, Luciano Piluso, Simone Sabrina

PROVINCIA DI PESCARA

Cerasoli Fabio, D’Amico Rocco, Di Pretoro Paride, Giancaterino Massimiliano, Guardiani Maria Teresa, Luciani Chiara, Prosperi Silvana

In aggiornamento