REGIONALI: EX SINDACO FRANCAVILLA LUCIANI SCENDE IN CAMPO A SOSTEGNO DI MARSILIO, “NO A POLEMICHE”

FRANCAVILLA AL MARE – “C’è il tempo per riflettere, per parlare, per decidere e per agire. Ho deciso di accettare la proposta di candidatura alla carica di consigliere per le elezioni regionali del 2024 in Abruzzo. Non snaturerò la mia natura di civico perché non riesco attualmente a riconoscermi in nessun partito politico. Mi candiderò a supporto del candidato Presidente Marco Marsilio che ringrazio per avermi cercato e fortemente voluto”.

Ad annunciarlo, con un post su Facebook, l’ex sindaco di Francavilla al Mare (Chieti) Antonio Luciani, civico da sempre vicino all’area centrosinistra, che a dicembre del 2021 ha fondato “Polis 305”, quello definito “un nuovo laboratorio di idee e buona amministrazione abruzzese”, insieme all’ex sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto e il consigliere regionale di Legnini Presidente, già candidato a sindaco dell’Aquila, Americo Di Benedetto.

Che Luciani potesse scendere in campo era ipotesi già accreditata, a comunicare con quale squadra però ci ha pensato lo stesso ex primo cittadino che lavorerà per la riconferma del centrodestra a guida Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, che proprio oggi ha annunciato che la data la data delle prossime elezioni regionali è fissata per domenica 10 marzo 2024.

“Ringrazio il coordinatore della lista Terenzio Rucci con il quale ho sviluppato grande sintonia” scrive ancora Luciani, che subito chiarisce: “Ci sarà il tempo per le conferenze stampa, le spiegazioni, le ragioni. Chiaramente solo per chi vorrà ascoltare. Non ci sarà invece il tempo per le polemiche, non mi interessano. Ho solo voglia di mettermi nuovamente a disposizione per lavorare per il mio territorio. Saranno gli elettori della Provincia di Chieti a decidere se ne sono degno o se dovrò continuare a vivere la mia vita così com’è”.