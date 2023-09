REGIONALI: FASCIANI A FDI, “CANDIDATI ESPRESSIONE VALLE SUBEQUANA”, ENDORSEMENT AD ANDREA DI BIASE

L’AQUILA – “In vista dell’imminenti elezioni regionali e probabilmente anche di quelle provinciali, auspico che al territorio della Valle Subequana venga data una reale e concreta possibilità di emergere esprimendo dei candidati che in questi paesi abitano e lavorano. Mi rivolgo a tutti, ma soprattutto ai partiti del centrodestra, quali Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, che i nostri cittadini hanno ampiamente sostenuto le scorse tornate elettorali con moltissimi voti contribuendo alla vittoria in Regione, nonché all’elezione del senatore Guido Liris per Fratelli d’Italia”.

Ad affermarlo in una nota è Luigi Fasciani, sindaco del comune di Molina Aterno, in provincia dell’Aquila, area Fratelli d’Italia, commissario della Comunità montana Sirentina. E il suo appello è rivolto segnatamente al centrodestra, e suona come un esplicito endorsement per la candidatura dell’ingegnere Andrea Di Biase, anche lui di Molina Aterno, capogabinetto del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nominato nel 2021 presidente della società in house della Regione Abruzzo Engineering. Sponsor di Di Biase è lo stesso Biondi, commissario provinciale e sindaco di una città roccaforte di Fdi.

Non a caso Fasciani, ricordando i voti presi da Fdi nel territorio subequano alle politiche del settembre 2022, menziona Guido Liris, che si opporrebbe alla candidatura di Di Biase.

Spiega dunque Fasciani: “la nostra area è la più debole dal punto di vista sociale, economico anche demografico e necessita di interventi corposi che richiedono sempre maggiore e incisiva azione politica. Molto è stato fatto, ma bisogna continuare a lavorare e noi amministratori locali lo stiamo facendo. Occorre però garantire un rappresentanza politica, espressione del nostro territorio, che possa far proprie le nostre istanze per attrarre maggiori risorse ed investimenti, per sostenere programmazioni che possano far crescere la nostra area. Da soli non ce la possiamo fare”.

Resta il fatto, che l’appello di Fasciani arriva in una fase cruciale in cui si assiste alla ressa per entrare nella lista dei candidati, ed anche nel collegio aquilano tanti sono gli aspiranti consiglieri. Solo per citarne alcuni: l’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, ex sindaco di Trasacco, il capogruppo di Fdi Massimo Verrecchia, ex parlamentare, l’assessore comunale dell’Aquila Ersilia Lancia, l’ex assessore comunale dell’Aquila Alessandro Piccinini, presidente della Gran Sasso Acqua, Paolo Federico, sindaco di Navelli, Antonella Buffone, sindaco di Balsorano, Vincenzo Uzzeo, ex assessore comunale di Castel di Sangro, Mariella Iommi vice presidente Arap, Luisa Taglieri, ex-vicesindaco di Sulmona