REGIONALI: FDI, ASSESSORE QUAGLIERI, “AZZERATI 500 MILIONI DEBITI, ORA TANTE RISORSE LIBERATE”

L’AQUILA – “Il centrodestra di Marco Marsilio merita in pieno la riconferma, anche perché ha veramente colto il massimo della da un punto di vista degli equilibri finanziari. Eravamo siamo partiti con un disavanzo, di debito reale nel conto corrente, di 5oo milioni di euro e lo abbiamo azzerato in quattro anni. Questo equilibrio ci porta a guardare con serenità al futuro, a poter svincolare tante preziose risorse da mettere nel capitolo investimenti”.

Così nell’intervista streaming Mario Quaglieri, assessore regionale al Bilancio, medico chirurgo, ex sindaco di Trasacco, ricandidato per Fratelli d’Italia nel collegio provinciale dell’Aquila alle regionali del 10 marzo.

Prosegue Quaglieri, “altro grande risultato è stato quello di parificare i rendiconti delle spese pubbliche, dal 2015, ovvero verificare se le entrate dichiarate erano effettive e le uscite regolari. Non è stata una cosa da poco che la Corte dei Conti abbia certificato e approvato otto bilanci, dopo che la vecchia amministrazione non aveva certificato nulla. E per di più l’altro giorno abbiamo avuto da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni la firma sui Fondi di sviluppo e coesione parliamo quasi 1.3 miliardi per tanti importanti opere pubbliche, in particolare quelle per la messa in sicurezza del territorio”.

Conclude Quaglieri, “per il territorio marsicano che rappresento, la priorità resta di portare a compimento il sistema irriguo del Fucino, per cui la Regione Abruzzo ha investito già più di 90 milioni. Fino a qualche anno fa era una leggenda, un sogno, ora si sta concretizzando a beneficio di una delle aree di maggiore produzione di pil in Abruzzo”.

L’INTERVISTA