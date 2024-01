REGIONALI: FDI, INAUGURATO AD AVEZZANO IL COMITATO ELETTORALE DI VERRECCHIA

AVEZZANO – Inaugurato ieri il comitato elettorale di Massimo Verrecchia capogruppo regionale di Fratelli d’Italia. Centinaia di persone sono intervenute ieri nella centralissima Piazza Risorgimento che hanno riempito i portici non trovando posti all’interno. Presenti il presidente Marco Marsilio i senatori Guido Liris ed Etel Sigismondi, il deputato Guerino Testa ,l’europarlamentare Elisabetta De Blasis, il coordinatore provinciale FdI, Claudio Gregori, oltre a molti sindaci e amministratori locali provenienti dall’intera provincia dell’Aquila. Gli interventi caratterizzati nel sottolineare lo slogan di Verrecchia quale politico che garantisce di stare “in buone mani”.

Il Presidente Marsilio ha anche annunciato per la prima volta due importanti interventi su Avezzano, un nuovo velodromo al coperto unico nel centro sud Italia e una importante disqualificazione per i Cunicoli di Claudio, oltre al raddoppio dei fondi per l’impianto irriguo del Fucino.