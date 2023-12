REGIONALI: FDI PRESENTA A PESCARA CANDIDATI, MARSILIO, “LISTE FORTI PRONTE CON TRE MESI DI ANTICIPO”

PESCARA – Fratelli d’Italia ha presentato i candidati alle elezioni regionali del 10 marzo prossimo. Lo ha fatto questa mattina nella sala consiliare della Provincia di Pescara, alla presenza fra gli altri del presidente della Regione Marco Marsilio.

“Siamo qui a dare forza e porto il saluto di Giorgia Meloni a tutti noi e tutti voi. L’ho aggiornata sul lavoro fatto in questi giorni con i quattro congressi provinciali. Liste fatte tre mesi prima delle elezioni. Questa è una cosa importante. Giorgia Meloni è soddisfatta di quanto fatto. Abbiamo tre mesi di vantaggio per i nostri candidati che non sono pochi. Quella di Pescara è una lista molto forte. Siamo primo partito anche nel Paese e siamo in crescita ma dobbiamo essere all’altezza del compito. La nostra regione ha di fatto oggi riconquistato quella autorevolezza che aveva perso. Una Regione che avevamo trovato era a livello istituzionale come una Regione canaglia e guardata con sospetto con la sanità commissariata. Oggi abbiamo restituito agli abruzzesi una Regione diversa e con una rete ospedaliera all’altezza e con un bilancio in ordine con la parifica dei bilanci precedenti e i tre quattro correnti”.

Il coordinatore regionale di Fdi, senatore Etel Sigismondi ha poi aggiunto: “Ci presentiamo con liste importanti fatte di amministratori che hanno esperienze e che conoscono perfettamente bene di ciò che hanno bisogno gli abruzzesi. Parliamo di persone che sul campo hanno dimostrato il loro valore. Fdi è stato il primo partito in Abruzzo a chiudere le liste dopo un lavoro iniziato da tempo perché le elezioni regionali sono importanti non solo per il centrodestra e per la coalizione che sostiene il presidente Marsilio, ma sopratutto per tutti gli abruzzesi perché l’Abruzzo ha bisogno di stabilità, di continuità, e bisogno di essere proiettata assieme a quelle grandi Regioni che hanno fatto della stabilità il loro punto di forza. Il presidente Marsilio è stato il miglior presidente che questa Regione abbia mai avuto perché è riuscito a far superare la fase delle promesse e degli slogan del centrosinistra, facendo entrare l’Abruzzo nella fase dei progetti e della concretezza. Marsilio rappresenta un valore aggiunto per l’Abruzzo e va riconfermato. Vorrei ricordare – ha poi detto Sigismondi – che una riconferma sarebbe un risultato storico anche perché l’esperienza governativa del presidente Meloni è partita in Abruzzo dove è stata eletta”

I CANDIDATI

PROVINCIA DI CHIETI

Paolo Bomba

Nicola Campitelli

Carla Di Biase

Tiziana Magnacca

Francesco Prospero

Antonio Tavani

Franco Vanni

Carla Zinni

PROVINCIA DI L’AQUILA

Antonella Buffone

Tiziana Del Beato

Alessandro Piccinini

Mario Quaglieri

Maria Assunta Rossi

Vincenzo Uzzeo

Massimo Verrecchia

PROVINCIA DI PESCARA

Deborah Comardi

Pasquale Cordoma

Alfredo Cremonese

Leonardo D’Addazio

Luca De Renzis

Manuela Di Fiore

Lucia Travaglini

PROVINCIA DI TERAMO

Marco Cipolletti

Laura D’Ambrosio

Umberto D’Annuntiis

Diego Di Bonaventura

Emanuela Di Francesco

Paolo Gatti

Marilena Rossi