REGIONALI, FDI: VENERDI’ ALL’AQUILA INAUGURAZIONE COMITATO ELETTORARE ALESSANDRO PICCININI

L’AQUILA – “Che colore ha il tuo domani? Scegliamolo insieme”.

È il claim scelto dall’avvocato aquilano Alessandro Piccinini, ex presidente di Gran Sasso Acqua, da cui si è dimesso per presentarsi con Fratelli d’Italia alle elezioni regionali nel 2024, che venerdì 22 dicembre inaugurerà il comitato elettorale: l’appuntamento è alle 18, in piazza Duomo, all’Aquila.

“Ti aspetto per iniziare a disegnare un programma condiviso e progressivo per il nostro territorio e l’Abruzzo”, si legge nell’invito.