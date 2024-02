REGIONALI: FEDERICO, “RAFFORZARE NESSO TURISMO E CULTURA COME VOLANO PER AREE INTERNE”

L’AQUILA – “Il nostro sistema turistico delle aree interne sta finalmente decollando, forte delle sue altissime valenze ambientali, storiche ed enogastronomiche. Ma questo non basta: occorre nei prossimi anni rafforzare il nesso vincente ed inscindibile tra turismo e cultura”.

Lo afferma ad Abruzzoweb Paolo Federico, sindaco di Navelli, candidato per Forza Italia alle regionali del 10 marzo.

Per quanto riguarda la provincia dell’Aquila, prosegue Federico, “abbiamo un capoluogo sede di prestigiose università, di grandi istituzioni culturali, e dunque il lavoro da fare è quello di rafforzare ulteriormente il ruolo nell’ambito dell’offerta turistica, la creazione di sinergie per implementare l’offerta culturale anche nelle aree interne. Per fare questo occorre dunque una pianificazione adeguata, e risorse economiche che in primis la Regione Abruzzo deve mettere a disposizione, Come del resto prevede la legge quadro sulla cultura approvata in questa legislatura del centrodestra”.

Ma il pensiero di Federico va soprattutto “a quelle tante piccole realtà che fanno cultura nei territori delle aree interne, spesso in autofinanziamento e con scarsissime risorse. Realtà culturali che spesso vedono protagonisti i nostri giovani, che hanno deciso di rimanere nella loro terra senza emigrare, o che sono tornati dopo aver fatto le loro esperienze fuori regione. Sono loro il nostro presente e il loro futuro: vanno sostenuti e incoraggiati”.